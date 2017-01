'Er is bij ons veel verdoken armoede'

Op 26 februari organiseren Six en zijn medeweldoeners een beenhamfestijn in de Gildezaal van ‘hun’ gemeente, Kortemark in West-Vlaanderen: ‘Met de opbrengst financieren we sinterklaas- en paascadeautjes voor kinderen wier ouders amper de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.’

HUMO Is jullie naam De Stille Weldoeners geïnspireerd op het legendarische Suske en Wiske-album ‘De wilde weldoener’?

Patrick Six «Nee, we hadden die link toen niet gelegd. Omdat we dingen wilden schenken aan minderbedeelden kwamen we automatisch bij het woord ‘weldoeners’, en we wilden er niet teveel ruchtbaarheid aan geven – vandaar: ‘stille weldoeners’. In 2007 organiseerden we onze eerste sinterklaasactie, uit medelijden met alle kinderen uit arme gezinnen die door geldgebrek nooit een cadeautje van de sint kregen. Wie op het OCMW aangewezen is, kan zich die luxe niet permitteren. Als de sint in het land is, delen we dus tweedehandsspeelgoed uit. En op Pasen krijgen ze van ons nieuw speelgoed en een stuk chocola.