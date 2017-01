'Respect en discipline is het enige wat telt'

Negen jaar geleden verliet Mechel-aar Abdel El Oualkadi Leuven-Centraal met een strafblad om u tegen te zeggen. Veroordelingen voor slagen en verwondingen, ontvoering, bendevorming, drugs. Zowat iedereen had hem laten vallen als een baksteen, behalve één man: zijn jeugdvriend Musti Lahrach. ‘Toen Abdel uit de gevangenis kwam, hebben we eens goed gebabbeld,’ zegt Musti. ‘We zijn allebei van jongs af aan geobsedeerd door thaiboksen. Ik stelde Abdel voor om in Mechelen samen met mij een boksclub te openen. Ik zei hem: ‘Ofwel beland je binnen afzienbare tijd weer in de bak, ofwel herpak je je en kies je voor je gezin.’ De jaren in de gevangenis hadden hun tol geëist en zijn keuze was snel gemaakt. Hij maakte een ommekeer van 180 graden en dumpte zijn slechte verleden. Sinds we samen de Royal Gym uitbaten, heeft hij geen enkele misstap meer begaan. Integendeel: ons levenswerk is nu om Mechelse jongens discipline bij te brengen.’

HUMO Hoe komt het dat de ene boezemvriend in de gevangenis belandt terwijl de andere een voorbeeldige burger wordt?

Musti Lahrach «Als kinderen waren we onafscheidelijk, maar op een bepaald moment ging ieder zijn weg. Ik verloor Abdel uit het oog toen hij in de criminaliteit terecht kwam. Pas na zijn vrijlating heb ik hem voor het eerst terug ontmoet. Ik heb een hartsgrondige hekel aan crimineel gedrag en ben hem ook nooit in de gevangenis gaan opzoeken. Het doet heel veel pijn als je je beste vriend de verkeerde keuzes in zijn leven ziet maken. Ik heb nog geprobeerd om op hem in te praten, maar toen was het te laat. Het kalf was al verdronken.»