'Het is vaak een kwestie van leven en dood'

HUMO Waaruit bestaat jullie hulp?

Marc Van den Reeck «The Smile of the Child coördineert en beheert de telefoonlijnen voor oproepen voor vermiste kinderen. Je zou ons de Child Focus van Griekenland kunnen noemen, maar dat is niet het enige wat we doen. We bemannen ook de noodlijnen voor kinderen die in de problemen zitten en hulp zoeken, of voor mensen die noodsituaties met kinderen willen signaleren. We hebben callcenters in Athene, Thessaloniki en Patras, en die zijn alle dagen van de week de klok rond bereikbaar. De kinderen krijgen er geen vrijwilligers aan de lijn maar professionals: psychologen en sociaal werkers. We willen geen risico’s nemen, want die gesprekken gaan vaak over leven en dood.

»We hebben ook voertuigen en materiaal voor zoektochten naar vermiste kinderen. Jaarlijks rukken we gemiddeld honderd keer uit: in 95 procent van de gevallen vinden we de kinderen terug. Voor die zoekacties zetten we wel vrijwilligers in. We hebben ziekenwagens die kindvriendelijk zijn ingericht voor interventies bij zwaar mishandelde, misbruikte of ernstig verwaarloosde slachtoffers. En we runnen grote opvanghuizen.»