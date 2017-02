Een mens van goede wil: marketingconsultant Danielle Borremans biedt daklozen een gelegenheid om te douchen en kleren te wassen

DoucheFLUX is het geesteskind van Laurent d’Ursel, een aristocraat met een artistieke drive en een sociale inborst. Samen met de kunstbroeders van het Collectief Manifestement organiseerde hij in 2009 een bevraging van Brusselse daklozen. Die leverde een rapport op met een aantal concrete eisen. Bovenaan op de lijst: een gelegenheid om te douchen, kleren te wassen en de schaarse bezittingen veilig op te bergen. Het idee voor DoucheFLUX was geboren. Om dromen in daden om te zetten deed d’Ursel een beroep op zijn wijdvertakte netwerk. De Vlaams-Brusselse marketingconsultant Danielle Borremans (53) was één van de mensen die een mailtje kregen.

Danielle Borremans «Laurent vroeg of ik in DoucheFLUX wilde stappen. Dat kwam goed uit. Ik heb jarenlang voor internationale organisaties en diplomatieke missies gewerkt. Geen spijt van, maar ik zocht al langer naar een manier om me maatschappelijk te engageren, liefst voor de stad waar ik al een kwarteeuw woon.»

HUMO Is er in Brussel een tekort aan sanitaire voorzieningen voor daklozen?