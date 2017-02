‘Je hoeft niet over superkrachten te beschikken om een held te zijn,’ zegt de Nederlandse schrijfster Rachel van de Pol. ‘Ik ben daar het levende bewijs van.’

In ‘Het hedendaagse heldenboek’ zoekt Rachel uit wat de impact is van goede daden – op de samenleving, en op de mens van goede wil zelf. ‘Ik beschrijf er mijn hoogstpersoonlijke parcours in.’

HUMO Waar kwam het idee vandaan om één jaar lang elke dag een goede daad te verrichten?

Rachel Van de Pol «Ik was volop bezig aan een roman over een meisje dat de gekste dingen verzint om de wereld te verbeteren, toen mijn relatie van vijf jaar afsprong. In mijn hoofd was plots geen plaats meer voor een roman. Ik vroeg me af: ‘Wat vind ik nu echt belangrijk?’ Langzaam groeide het besef dat ik beter zélf in actie kon schieten om de wereld te verbeteren, in plaats van er fabeltjes over te schrijven. Eerst wou ik starten met twee goede daden per week, tot ik dacht: ‘Waarom niet elke dag, één jaar lang?’ Op 1 januari 2014 stapte ik de deur uit, trakteerde alle buren uit mijn straat en wenste ze een gelukkig nieuwjaar. Ik woonde er pas een halfjaar en leerde die dag vijftien nieuwe mensen kennen, die mij later dat jaar geholpen hebben bij andere goede daden. Zo hielp buurman Peter me met het organiseren van een burenborrel en bakte buurvrouw Babs oliebollen bij alweer een andere actie.»