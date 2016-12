Nu te koop in de Humoshop: de dubbel-cd '20 edities Humo's Rock Rally'

38 klassiek geworden songs van Rally-laureaten en andere primussen inter pares, welriekende meubelen van het publieke geheugen, smaakmakers en kleurgevers van het dichtsbijzijnde muzieklandschap, en simpelweg het indrukwekkendste van wat de Belgische muziek ons de voorbije decennia zo gul geschonken heeft.

Voor de vaderlandslievende prijs van 24,95 euro kan u nu Evil Superstars, Nemo, 2 Belgen, Novastar, Goose, Das Pop, Balthazar, dEUS, School Is Cool, Steak Number Eight, Amatorski - slokje water - Tourist, The Black Box Revelation, Absynthe Minded, Noordkaap, The Van Jets, Metal Molly, Red Zebra en nog 20 andere halfgoden in huis halen.

Plus booklet van 32 pagina's met alle legendarische affiches van Ever Meulen en ander archiefmateriaal.

Alle 38 goed, en nog geen klein beetje.

De tracklist:

CD 1

1 Balthazar: 'Then What' (4:09)

2 Tourist: 'Koning Liefde' (3:21)

3 School Is Cool: 'Black Dog Panting' (4:02)

4 Compact Disk Dummies: 'The Reeling' (3:42)

5 Float Fall: 'Someday' (3:45)

6 Willow: 'Sweater' (3:32)

7 Steak Number Eight: 'Black Fall' (7:56)

8 Amatorski: 'Come Home' (2:51)

9 The Black Box Revelation: 'Love Licks' (4:10)

10 The Sore Losers: 'Silver Seas' (3:57)

11 Das Pop: 'Never Get Enough' (3:08)

12 Jasper Erkens: 'Waiting Like A Dog' (3:07)

13 Team William: 'Lord Of The Dogs' (3:23)

14 Madensuyu: 'Ti:Me' (5:05)

15 Mintzkov: 'Ruby Red' (3:33)

16 Goose: 'Black Gloves' (2:35)

17 Milow: 'You Don¹t Know' (3:35)

18 Absynthe Minded: 'My Heroics, Part One' (4:35)

19 The Van Jets: 'Ricochet' (3:31)

CD2

1 Admiral Freebee: 'Rags Œn Run' (4:34)

2 Zornik: It¹s So Unreal (4:02)

3 Novastar: 'Wrong' (3:34)

4 Arid: 'Too Late Tonight' (3:59)

5 rumplestitchkin: 'Honey¹s Dull' (3:27)

6 An Pierlé: 'Are Friends Electric?' (4:08)

7 Metal Molly: 'Orange' (4:24)

8 dEUS: 'Hotellounge (Be The Death Of Me)' (6:25)

9 Evil Superstars: '(Nothing But A) Slut Head' (3:11)

10 Nemo: 'Bicycle Called Love' (2:35)

11 The Romans: 'Fire Brigade' (2:33)

12 Gorky: 'Anja'

13 Noordkaap: 'Een Heel Klein Beetje Oorlog' (3:24)

14 Elisa Waut: 'Four Times More' (3:55)

15 2 Belgen: 'Lena' (3:57)

16 De Kreuners: 'Layla' (4:27)

17 The Machines: 'Don¹t Be Cruel' (2:59)

18 De Brassers: 'En Toen Was Er Niets Meer' (4:42) Brasrecords

19 Red Zebra: 'I Can¹t Live In A Living Room' (2:50)