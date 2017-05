Elke seconde genieten van je citytrip met routes & tips van locals! Stap het vliegtuig uit en duik direct het nieuwste, hipste koffietentje van de wijk in. Weet waar je de lekkerste vis van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt. In ‘time to momo’ delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen échte highlights met je. Zo sla je de drukke winkelboulevards over en wandel je, terwijl je onderweg een must-see meepikt, op je gemak naar de leukste concept stores. Geniet van iedere seconde en maak van je citytrip een feel good experience.

BERLIJN, 30 MEI

Wat wij zo fijn vinden aan Berlijn is de enorme diversiteit aan wijken in de stad. Het zijn eigenlijk meerdere steden in één: elke wijk heeft zijn eigen centrum met bijbehorende sfeer, winkels en restaurants. Je kunt overal wel een leuke markt bezoeken én de stad staat natuurlijk bol van de historische bezienswaardigheden. De keuze voor een bepaalde buurt kun je laten afhangen van het soort citytrip dat je voor ogen hebt. Of je nu van kunst houdt of van geschiedenis, uit wilt gaan tot in de vroege uurtjes of heerlijk wilt shoppen: voor iedereen is er een perfecte buurt. En voor lekker eten kun je in de hele stad terecht.

‘Ik heb elke hoek van Berlijn verkend en deel graag de leukste adresjes! Berlijn is een heerlijke stad voor een citytrip.’

Maartje van Ours, local van time to momo Berlijn

LISSABON, 6 JUNI

Lissabon (Lisboa in het Portugees) staat hoog bovenaan op ons verlanglijstje voor een veelzijdige citytrip. Vanwege de diversiteit aan wijken, van authentiek tot hip en modern, de mooie culturele bezienswaardigheden in de oude stad én de vele parken met prachtige natuur. Maar ook omdat Lissabon een perfecte stad is om uitgebreid te shoppen en je er zo fijn op adem kunt komen op een van de omliggende stranden. Uiteraard is ook het heerlijke Portugese eten en drinken een belangrijke trekker. Onze tip: probeer beslist een portie gegrilde sardientjes, een typisch Portugees gerecht.

‘Door rond te dwalen in de stad of door te verdwalen, kom ik altijd achter de leukste adresjes en die deel ik graag met je!’

Robin Hofkamp, local van time to momo Lissabon

ROME, 13 JUNI

Rome is volgens de legende gesticht in 753. v. Chr. Toch is de stad na bijna 2800 jaar nog altijd actueel. Antieke theaters veranderen in restaurants, arbeiderswijken worden hippe yuppenbuurten. Het Colosseum, het Forum Romanum, het Vaticaan en de Spaanse Trappen: het zijn slechts enkele voorbeelden van de monumenten die Rome tot de Eeuwige Stad maken. Op elke straathoek vind je iets bijzonders uit een bepaalde periode. En tussen al die geschiedenis vind je het hier en nu: sterke koffie, ijs in gekke smaken, wijn uit Lazio, pasta op z’n Romeins, verstopte eenmanszaakjes. Laat je leiden door onze tips en ontdek de geheimen van de Eeuwige Stad!

‘Rome heeft meer te bieden dan alleen het Colosseum. Ik neem je mee naar stille binnenpleinen, verborgen pizzeria’s en hippe bars.’

Tessa Vrijmoed, local van time to momo Rome

BARCELONA, 20 JUNI

Barcelona is en blijft een van onze favorieten. De middeleeuwse binnenstad en de modernistische bouwwerken in de wijk L’Eixample zijn prachtig, en je vindt er overal fijne terrassen, tapasbars en originele shopadressen. Het aangename mediterrane klimaat en de stranden zorgen voor een relaxte sfeer. Leuk om te bezoeken zijn natuurlijk ook de vele musea, galeries en kleurrijke markthallen, waar de locals hun boodschappen doen. En als de zon onder is, is het tijd om tot in de vroege uurtjes van het nachtleven te genieten. In het weekend of doordeweeks, Barcelona biedt alles wat je je op een citytrip maar wensen kunt.

‘Barcelona is voor levensgenieters! Zelf ga ik graag lunchen met vrienden, bij een gastrobar of op een dakterras.’

Annebeth Vis, local van time to momo Barcelona

PRAAG, 27 JUNI

Praag is dé klassieke citytrip. De stad barst van de historische bezienswaardigheden en musea. Je kunt er eindeloos ronddwalen door leuke wijken zoals Malá Strana en de Oude Stad. Rondneuzen in exclusieve boetiekjes, een boottocht op de Moldau, picknicken in een mooi park, een klassiek concert bijwonen of nippen aan een cocktail in een jazzclub: het zijn maar een paar tips voor een onvergetelijk verblijf in Praag. Ook op culinair vlak heeft Praag veel te bieden. In de Nieuwe Stad en de wijk Vinohrady vind je hippe restaurants en eettentjes. Van traditioneel Tsjechisch tot Mexicaans en Scandinavisch: in Praag vind je het allemaal.

‘Historische bezienswaardigheden, exclusieve boetiekjes, mooie parken en sexy jazzclubs. Praag heeft het allemaal!’

Elke Parsa, local van time to momo Praag

NEW YORK, 4 JULI

New York, The Big Apple, concrete jungle of Nieuw Amsterdam: hoe je deze prachtige stad ook wilt noemen, het is een magische plek waar wij graag vertoeven. Of we nu een yellow cab op Fifth Avenue aanhouden na een middagje vintageshoppen, een anonieme cocktailbar induiken met een goed boek of uren met onze geliefde aan de arm door het park struinen. New York bewijst zich keer op keer als de ultieme city that never sleeps. Van het funky Harlem tot de jonge Lower East Side, van Wall Street tot Central Park: elke wijk heeft z’n unieke charme. New York is een wereld om in te duiken en je te laten meenemen op de stroom van avonturen.

‘The city that never sleeps! New York bruist. Fiets een rondje Central Park, haal heerlijke koffie of ga dansen bij PHD.’

Ted Steinebach, local van time to momo New York