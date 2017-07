Lees ook: Acht series om er deze zomer kosteloos door te jagen

Daarmee kunt u het gloednieuwe zevende seizoen van ‘Game of Thrones’ bekijken en krijgt u toegang tot recente blockbusters als ‘Suicide Squad’, ‘The Girl on the Train’ of ‘The Shallows’, en tot topseries als ‘It’s Showtime’ van Bart De Pauw, het nieuwe seizoen van ‘Twin Peaks’ of ‘The Young Pope’ met Jude Law die deshow steelt als paus. Wie veel ambitie – en tijd – heeft, kan zelfs de volledige ‘Game of Thrones’ (zes seizoenen!) inhalen. You win!

U vindt uw unieke actievatiecode in uw Humo van 11 juli.