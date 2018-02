Zin in een magisch avontuur? Kom dan naar Comics Station Antwerp, hét nieuwe indoor pretpark met verrassende attracties, en beleef er unieke avonturen samen met uw favoriete striphelden.

Stap in de teletijdmachine met Suske en Wiske, schiet sneller dan Lucky Luke en zijn schaduw, en krijg kriebels in de buik van de hoogste indoor glijbaan ter wereld.

Comics Station Antwerp is gevestigd in het prachtige treinstation Antwerpen-Centraal. In het vier verdiepingen tellende pretpark (oppervlakte: meer dan 6.000 m2) zit u goed voor minstens vier uur plezier voor jong en oud. Ideaal voor families met kinderen van 4 t.e.m.12 jaar.

Humo smurft het voor u.

Elke aangekochte Humo staat garant voor één gratis ticket voor een volwassene (18 jaar of ouder) zonder verdere aankoopverplichting.

Wat moet u doen

Ruil de bon die u rond uw Humo vindt om aan de kassa van Comics Shop (vlakbij de ingang van het park) in een toegangsticket voor een volwassene.

Geldig van 21/2/2018 t.e.m. 31/3/2018