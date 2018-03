Zo leest u de digitale Humo

De dinsdagochtend is de beste ochtend van de week, want bij het wakker worden ligt er een gloednieuwe digitale Humo voor u klaar.

Download de app voor uw smartphone of tablet en klik op de nieuwste Humo of een oudere editie die u wil lezen. Het nummer begint dan automatisch te downloaden, waarna u het blad ook offline kunt lezen.

Via pc of laptop lezen kan ook via deze portal.

Download de app voor

iOs of voor Android.

Stap 1: Open de applicatie van Humo.

Stap 2: Klik op de cover van het magazine.

Stap 3: Kies voor de eerste optie 'Inloggen als abonnee', geef bovenaan uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op 'Inloggen'.

Stap 4: De download wordt gestart en u kunt het magazine lezen.