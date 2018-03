Humo Docu: Bekijk hier 'I Am Not Your Negro'

Humo biedt haar abonnees maandelijks een kwaliteitsdocumentaire aan, uitgezocht door onze filmcriticus. Deze maand: I Am Not Your Negro.

Nog heel even geduld: vanaf vrijdag 6 april hier te bekijken

In 1979 begon schrijver en icoon van de zwarte burgerrechtenbeweging James Baldwin aan een boek over drie van zijn vermoorde vrienden: Martin Luther King, Malcolm X en Medgar Evers. Hij kwam nooit verder dan enkele notities, die nu de basis vormen van een prachtige, door de bezwerende voorleesstem van Samuel L. Jackson gedragen documentaire die u met behulp van schitterende archiefbeelden en dito filmfragmenten meetrekt naar één van de donkerste schaduwzijden van de Amerikaanse samenleving. Ga wel kijken met een fris hoofd, want u krijgt een behoorlijk dikke geschiedkundige boterham te behappen. Puntje van kritiek: volgens ons was het niet echt noodzakelijk om op de beelden van de mishandeling van de zwarte taxichauffeur Rodney King geluidjes van neerkomende knuppels te plakken. Die beelden op zich zijn schokkend genoeg en hoefden dan ook niet te worden gemanipuleerd. (es)

Humo Docu is een samenwerking met Dalton Distributie, de toonaangevende distributeur van langspeeldocumentaires en kortfilms. De website Dalton.be biedt een enorm aanbod van interessante en relevante documentaires om online te streamen.