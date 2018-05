Humo Docu: Bekijk hier 'CitizenFour', de adembenemende documentaire over Edward Snowden en zijn ontluisterend verhaal

In 2016 serveerde Oliver Stone ‘Snowden’, zijn biopic over de klokkenluider die in 2013 naar buiten kwam met het schokkende bewijs dat de NSA, de Amerikaanse geheime dienst, het heeft gezien wanneer u in uw zoekmachine ‘Matthias Schoenaerts naakt’ intikt.

Geen slechte film, maar lang niet zo adembenemend goed als ‘Citizenfour’, de Oscarwinnende documentaire die Laura Pointras heeft gemaakt over haar legendarische ontmoeting met Snowden in een hotelkamer in Hongkong. Pointras registreerde met haar digicamera hoe Snowden voor het eerst zijn ontluisterende verhaal vertelde. Wedden dat u na afloop met íéts meer argwaan met uw smartphone of tablet zult omgaan? (es)

