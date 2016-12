Review: Tim Hecker op Bozar Electronic Arts Festival

Ik wandel Bozar binnen, krijg een polsbandje, en bestel een suikerbiertje van drie euro. Aan de ingang van de Horta Hall staat een bord: ’Ambient is een stijl die niet alleen de akoestische ruimtelijkheid maar ook visuele prikkels voelbaar maakt.’

Ik ga een kwartier op de grond zitten in de White Circle. Artiesten van het Duitse Raster-Noton-label hebben iets gecomponeerd dat uit 18 luidsprekers komt, en je kan die paardenmolen van geluiden vanaf de middenstip beleven. ’t Gaat van slome, lage bassen naar de hoge tonen van een gehoortest. Plots komt de centrifuge op toeren, de geluiden en het witte licht (dat telkens de plaats van herkomst aanduidt) komen nu van overal, en floep, gedaan. Het is van Vandenborres TV, video, hifi, electro, multimedia geleden dat ik nog zo goed heb gekozen. Knap!

Maar ik ben voor Tim Hecker gekomen, zijn ‘Love Streams’ is so far mijn favoriet van 2016 in de afdeling Radio Klara na 22.00u. Hecker zocht naar inspiratie bij 15de-eeuwse componist Josquin des Prez. Hij wil moderne liturgische muziek maken, maar dan als iemand die - zijn woorden - ‘het gruis opruimt boven de ingestorte kerk’. De hoes van ‘Love Streams’ komt in blauw, indigo en violet, een zangkoor staat in wazig wit op de foto. Ik dacht dat het om de Ijslanders ging die met ‘m aan de plaat hebben gewerkt, maar het blijkt om een Chinees koor te gaan: de foto is genomen luttele seconden voor ze door het podium zijn gezakt. Omdat het 2016 is, zijn daar uiteraard beelden van.

Maar het is vijf minuten voor stage time en we mogen nog steeds de grote Henry Le Boeuf-zaal van Bozar niet binnen. Niet eens zo lang geleden heb ik hier Stanley Kubricks ‘2001: A Space Odyssey’ meegemaakt, met de soundtrack van Strauss en Ligeti gespeeld door een groot orkest. Ik herinner me ook Arnold Schönbergs 'Gurre-Lieder': een bezetting zo groot dat ze vermeld staat in het Guinness Book of Records. Tim Hecker staat er vanavond op die plek helemaal alleen voor.