System of a Down komt naar Rock Werchter 2017!

Witte rook uit de schouw van Rock Werchter! Herman en de zijnen wisten zomaar eventjes System of a Down vast te pinnen voor een passage in het Brabants dorpje. Niet evident, aangezien de band het intensief touren al een tijdje geleden achterwege liet. Waar u zich aan kan verwachten? Bekijk onderstaande opnames van hun set tijdens Rock In Rio en kijk alvast uit naar de komende festivalzomer.