Van 7 tot en met 9 juli zakken muziekliefhebbers best af naar Brugge voor het Cactusfestival. Dat belooft ook dit jaar weer de moeite te zijn, gezien de nieuwe namen die net gelost zijn door de organisatie. Trachten uw muzikale goedkeuring te bekomen in het Minnewaterpark: Goose, Explosions In The Sky, Kaiser Chiefs en Jamie Lidell. Wat zeggen we dan? Dank u wel!