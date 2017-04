Zij die liever wegblijven uit kolossale mensenzeeën maar eerder kiezen voor de pure festivalsfeer - aangevuld met tientallen bands uit het ietwat alternatievere genre - wisselen best hun ticket voor Pukkelpop of Werchter voor eentje van Dour . Het festival uit het gelijknamige stadje net over de taalgrens komt trouwens vandaag met 20 nieuwe namen.

Zonder veel poespas presenteren we u de 20 namen die vanaf heden de affiche van Dour 2017 komen vervolledigen:

Nas, Pusha T, Chase & Status, Two Door Cinema Club, Vitalic, ODC, Andy C, Annix, Chassol, Critical Soundsystem feat. Emperor, Enei, Kasra Critical, Damso, Dixon, Dubfire, Hunee, Jon Hopkins, Kate Tempest, KINK, Kölsch, Lorenzo, St. Paul and The Broken Bones en Yussef Kamaal!

Voor meer info en tickets surft u als de bliksem naar de website van Dour!