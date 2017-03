50 nieuwe namen voor Pukkelpop, waaronder 2manydjs, Ryan Adams en Nicolas Jaar

Driewerf hoera, de festivalzomer is in aantocht. Stof die tent af en sla alvast een voorraadje zonnecrème en Cara pils in want het grote tuinfeest van Chokri Mahassine voegt zomaar even een heuse karrenvracht nieuwe artiesten toe aan de line-up. Indien u om bizarre redenen nog niet overtuigd was, zullen deze 50 fonkelnieuwe namen u ongetwijfeld over de streep richting Kiewit trekken. Hey ho, let's go!