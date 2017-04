In Genk is er deze zomer heel wat fraais te bezichtigen. En dan hebben we het niet over play-off 2. Van 23 tot 25 juni kan u uw muzikaal heil gaan zoeken in het hart van Limburg. Genk On Stage kondigde eerder al o.a. Milow, Marky Ramone en Gogol Bordello aan en voegt daar gezwind André Brasseur aan toe. Vervolledigen de affiche: Stan Van Samang, Meskens In Motown, Cleymans & Van Geel en Winterland '76.