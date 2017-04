In Brugge, oftewel het 'Venetië van het Noorden' volgens mensen met kennis ter zake, vindt deze zomer naar goede gewoonte het Cactusfestival plaats. In de schaduw van het Minnewaterpark kan u zich vergapen aan onder andere Millionaire, Goose en Kaiser Chiefs en daar komen zomaar even vijf nieuwe trekpleisters bij. Handjes op elkaar voor Warhaus, The Temper Trap, TaxiWars, Tamino en Newmoon!