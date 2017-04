8 nieuwe namen voor Down The Rabbit Hole, waaronder Milky Chance en Coely

Driewerf hoera, de Belgische festivalzomer is in aantocht en die zit naar goede gewoonte tjokvol fraaie artiesten. Als u uw gading toch maar niet vindt binnen de landsgrenzen, kan u terecht bij onze noorderburen tijdens het hartstikke gesjellige Down The Rabbit Hole. In de Groene Heuvels bij Beuningen kan u genieten van onder andere Fleet Foxes, Moderat en Oscar and the Wolf. Werden daar zonet aan toegevoegd: Milky Chance, My Baby, Izzy Bizu, Hunee, Coely, Dollkraut (dj set), Jo Goes Hunting en Confidence Man. Alstublieft en dankjewel!