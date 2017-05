Geniet deze zomer van festivals zoals Roskilde, Primavera of Lollapalooza via onze livestream

Driewerf hoera, de festivalzomer is in aantocht. Tenzij u uw naam graag zou zien verschijnen in de geschiedenisboeken, gaan wij ervan uit dat u niet op élk festival uw muzikale dorst kan gaan lessen. Maar niet getreurd, want samen met Red Bull zorgen wij ervoor dat u niks hoeft te missen van de beste festivals in het buitenland. Via een welgemikte livestream kan u integraal genieten van Primavera, Bonnaroo, Demon Dayz (festival van Gorillaz), EDC Las Vegas, Lollapalooza, Montreux Jazz Festival, Austin City Limits Music Festival en Roskilde. James, de zomer!