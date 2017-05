Wie in de zomer verlegen zit om centen vanwege een iets te duur potje zonnekloppen aan de mediterraanse kust, kan in hartje Limburg terecht voor het gratis stadsfestival Genk on Stage. Na de eerder aangekondigde namen waaronder André Brasseur, Gogol Bordello en Marky Ramone lost de organisatie gratis en voor niks 13 nieuwe artiesten. Hadden we al gezegd dat het gratis is?