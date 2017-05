15 nieuwe namen voor Festival Dranouter, waaronder Kim Janssen, Raymond van het Groenewoud en Orkesta Mendoza

West-Vlaamse klei blijkt niet enkel geschikt voor agrarische doeleinden, ook festivals gedijen er naar hartenlust. In Dranouter kan u ook deze zomer weer terecht voor het gelijknamige festival waar gezelligheid troef is. Naast bovenvermelde namen mag u het gezellig gaan maken in het gezelschap van De Dolfijntjes, Eliza Carthy & The Wayward Band, Opposite Loft Singers, Sarah Ferri with string trio, Jan De Smet & De 2 Centimeters, Tutu Puoane, Martin Harley, Mira, Stoomboot, Sophie & Fiachra, Novar en Embrun. Wij laten alvast onze baardgroei de vrije loop. Bère!