67 nieuwe namen voor Le Guess Who?, waaronder James Holden, Perfume Genius en Shabazz Palaces

Wie na een overheerlijke festivalzomer in een bodemloos zwart gat dreigt te vallen, kan troost zoeken bij onze noorderburen. Van 9 tot 12 november kan u in Utrecht genieten van Le Guess Who? met een line-up zo divers dat het u aan duimen en vingers zal ontbreken.

Le Guess Who? is een alternatief festival met meer dan honderd optredens die plaatsvinden in kerken, theaters en concertzalen verspreid over de binnenstad van Utrecht. De organisatie maakte 67 nieuwe namen bekend die zowat het hele muziekspectrum omvatten. Van een Bulgaars vrouwenkoor tot futuristische hiphop, en van Afrikaanse wereldmuziek tot spoken word. Een straffe die daar zijn gading niet vindt.

Curators van dienst Perfume Genius, Grouper, Shabazz Palaces en Han Bennink treden er zelf op en brengen in één adem mee: Pharoah Sanders, James Holden, Weyes Blood, Mount Eerie, Sun Kil Moon, Liars, tUnE-yArDs en nog veel meer fraai volk.

Meer info & tickets via www.leguesswho.nl