Jonge Leeuwen: Bouba Kalala (20), deelnemer aan 'De mol' en StuBru-festivalreporter

'Ik wil bewijzen dat je ook zonder diploma iets van je leven kunt maken'

HUMO Blij met je nieuwe baan?

Bouba Kalala «Ja, het is een prachtige kans, hè. Toen ze het me bij Studio Brussel vroegen, was mijn eerste reactie: ‘Waarom kiezen jullie mij? Wat heb ik in godsnaam te bieden?’ Ik ben me ervan bewust dat het keihard werken gaat worden, zeker voor iemand als ik, zonder enige radio-opleiding.»

HUMO Ben je een verwoede festivalganger?

Kalala «Totaal niet, eigenlijk. Ik ben veel met muziek bezig, maar een festival had ik nog maar één keer meegemaakt: Pukkelpop, twee jaar geleden. Ik ben er toen iets té enthousiast ingevlogen: te veel drinken, amper slapen... Dat is nu niet de bedoeling, voor alle duidelijkheid.»

HUMO Hoeveel festivals ga je bezoeken?

Kalala «Vijfendertig. Ik ben gisteren naar de dokter gegaan voor een check-up en die zei me: ‘Dat ga je nooit overleven.’ (lacht) Nee, omdat ik nog jong ben, moet het wel lukken. Maar ik zal het sowieso moeilijk krijgen. Dat mag ook: mijn Instagram-reportages hoeven niet altijd goednieuwsshows te worden. Als ik mij niet goed voel, zal ik voor de camera geen fake lach opzetten.»

HUMO De StuBru-volgers mogen gerust je kwetsbare kant zien?

Kalala «Ja, het is de bedoeling om een realistisch beeld van mijn festivalervaring te tonen, niet alleen de leuke momenten. Zodat onze volgers kunnen zien dat het niet altijd...»

HUMO ...een ponykamp is?

Kalala (lacht) «Het heeft nog lang geduurd. Maar ja, dat dus.»

HUMO Even voor de duidelijkheid: het feit dat je bij Studio Brussel onderdak hebt gevonden, staat eigenlijk los van je deelname aan ‘De mol’.

Kalala «Precies. Toen ik hier voor Studio Dada (kweekvijver voor jong talent op Studio Brussel, red.) op gesprek kwam, wisten ze bij de VRT zelfs nog niet dat ik voor ‘De mol’ geselecteerd was. Ik weet het nog goed: op zaterdagochtend werden de kandidaten van ‘De mol’ bekendgemaakt, terwijl Studio Brussel me de week daarvoor zou bellen met nieuws. Ik kan met recht en reden zeggen dat ik mijn kans bij Studio Brussel los van ‘De mol’ heb verdiend.»

HUMO Zou ‘De mol’ je toch niet geholpen hebben om Festivolhouder te worden?

Kalala (denkt na) «‘De Mol’ had er misschien wel iets mee te maken. Mensen kenden mijn kop al, hè.»