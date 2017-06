Deep Purple met de slee naar Graspop: 'Ons geheim? Van de harddrugs afblijven'

'Vroeger waren we arrogant. Omdat we wisten dat we iedereen de baas konden'

In een suite van het fameuze Landmark Hotel in hartje Londen ligt op een bureau een lijstje met nieuwe tourdata van Deep Purple. De kop: ‘The Long Goodbye Tour’. ‘Je hoeft niet alles te geloven wat je leest,’ lacht drummer Ian Paice als hij mij ziet kijken. ‘Zo snel geven we niet op.’ Dat is een understatement. Het vertrek in 1975 – wegens ‘muzikale meningsverschillen’ – van gitaarheld Ritchie Blackmore kreeg de Engelse hardrockgroep er niet onder en zelfs de dood van Hammond-tovenaar Jon Lord in 2012 bracht Deep Purple niet aan het wankelen.

HUMO Kort voor zijn dood heb ik Jon Lord geïnterviewd. Hij zei: ‘Ik denk dat Deep Purple ook zonder mij nog altijd tot grootse daden in staat is. De band heeft een hart, een sound en een missie. Die is groter dan mijn persoontje.’

Roger Glover (bas) «Wow, mooie woorden. Typisch Jon. Genereus en warm. Maar het is natuurlijk niet waar. Het hart van Deep Purple klopt door, maar Jon is onvervangbaar. Net zoals Ritchie indertijd. We mogen ons verleden niet verloochenen. Net door te beseffen dat de bloeiperiode van Deep Purple achter ons ligt, kunnen we nu nog steeds goede muziek maken. Al hebben we ook een paar hele slechte platen uitgebracht, dat geef ik toe (lacht).»

Ian Paice «Deep Purple is nooit echt een democratische band geweest. Alles draaide om het oergevoel en het momentum. Jon was het muzikale genie, Ritchie de man van de onaardse melodieën en Ian de onverwoestbare gorilla die hoger zong dan welke man ook op deze planeet.»

HUMO Die laatste vertelde mij twee jaar geleden dat het Deep Purple van nu te vergelijken is met de band die begin jaren 70 het legendarische ‘In Rock’ maakte.

Paice «Ja, maar dan zonder de drank, de drugs en de knokpartijen (lacht).»