Het derde zijproject van Balthazar: het solodebuut van J. Bernardt

'Er zijn dingen uit mijn kindertijd naar boven gekomen waar ik blijkbaar nog altijd mee zat'

Voor we beginnen, is een dubbele proficiat aan de orde. ‘Running Days’ is niet alleen een geweldige plaat, ze werd ook voorgesteld aan pers, vrienden en familie op 1 juni: de 30ste verjaardag van Deprez.

Jinte Deprez «Het was vree tof. Ik moest de dag voordien spelen in Parijs en ik heb dan maar een dubbeldekkertourbus gehuurd: er los over, maar ideaal om goed te feesten met een hoop maten (lacht). Bij de plaatvoorstelling had ik natuurlijk een megakater, maar goed: het is gelukt.

»Eigenlijk wilde ik de plaat meteen ook op 1 juni uitbrengen. Want 30 worden… (Twijfelt) Ik wil niet zeggen dat het een enorme invloed was, maar ’t heeft de mood en de teksten toch wel gekleurd. Helaas snap ik deadlines niet zo goed, en was ik veel te laat.»

HUMO Je weet toch wat Maarten Devoldere niet zo lang geleden in Humo zei over zijn eigen solodebuut als Warhaus?

Deprez «Nee.»

HUMO ‘Je wil ook geen 30 zijn als je met je eerste plaat komt.’

Deprez «Dat wist ik niet. Fuck! (lacht)

»Ik schrok er wel van hoe belangrijk het voor mezelf was om die plaat te maken. Ik had dat eigenlijk pas achteraf door. Toen ik ermee begon, was dat heel à l’improviste: ‘Effe soloplaatje maken.’ Maar het is een heftig jaar geworden, en een proces waarbij ik mezelf serieus ben tegengekomen. Wat ook goed is, want anders kun je geen eerlijke soloplaat uitbrengen. Ik heb mezelf niet beschermd.»