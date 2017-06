Wie na de festivalzomer last heeft van cold turkey, kan van 8 tot 10 september gaan afkicken op Leffingeleuren. Nadat vorige week bekend raakte dat fraai volk zoals Stef Kamil Karlens, J. Bernardt en Oathbreaker ten dans zullen spelen, biedt de organisatie zes nieuwe artiesten een podium aan. Zullen daar gretig gebruik van maken: Absynthe Minded, Christopher Paul Stelling, Togo All Stars, Sleeping Beauties, CFM en Dieter Von Deurne & The Politics. U mag ervoor gaan staan.