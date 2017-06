Run The Jewels (Best Kept Secret 2017)

El-P - de kleine teddybeer - bouncet als een ongeduldige dreumes, terwijl ‘We Are The Champions’ van Queen het duo verwelkomt. In de coulissen heeft hij waarschijnlijk drie Marlboro-sigaretten tegelijk opgerookt. De nicotine giert door zijn lichaam. ‘I can’t believe my life’, stamelt hij. Killer Mike - de grote teddybeer - kijkt liefdevol zijn richting op. Geen van beiden had kunnen dromen dat zij - verroeste hiphopveteranen - nog als cultleiders annex aerobics-instructeurs de wereld over zouden trekken.

Want wat een prachtig sprookje is het: twee veertigjarige, gezette kerels die na lange solocarrieres volwasse genoeg waren om hun ego’s aan de kant te zetten, ware liefde te laten floreren en in het huwelijksbootje te stappen. Een huwelijk zonder de jaloezie of het verdriet. ‘Ik zal nooit meer solo optreden’, gromde Killer Mike een poosje geleden vastberaden tijdens een interview met één of andere muziekjournalist.