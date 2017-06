Concertreview: Max & Iggor Cavalera – Return to Roots op Graspop Metal Meeting

20 jaar geleden veroverden twee broers uit Brazilië – destijds de ruggengraat van Sepultura vormend – de wereld met ‘Roots’, een album dat decennia later als pionierswerk wordt bestempeld. Met die term wordt nogal kwistig gestrooid, maar is in dit geval zeer terecht.