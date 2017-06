Concertreview: George Ezra op Best Kept Secret 2017

'Het was allemaal gladder dan een Kim Kardashian-kut, en ziellozer dan een beursbericht'

Best Kept Secret heeft een helder huisreglement. Puntje één: het is verboden om in het bos achter podium vier te schijten (‘Maar ik heb een erg onberekenbare stoelgang,’ probeerde ik tevergeefs, net voor m’n bandje doorgeknipt werd). Puntje twee: het is niet toegstaan om te flirten met Miranda, de 97-jarige stoot die de artiesteningang bewaakt. En puntje drie: alleen briljante bands krijgen de sleutels van het festival. Wil het toeval nu dat Miranda zaterdag, zo rond acht uur, echt héél dringend van haar fecaliën af moest. Dat ze een stevig eindje moest gaan schijten, zeg maar. En dat de artiesteningang dus een halfuurtje – Miranda neemt graag haar tijd op de pot, me-time noemt ze het steevast in de nabespreking – niet bewaakt was. Je zal het altijd zien: net dan komt George Ezra binnenwandelen.