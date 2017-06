Concertreview: Wild Beasts op Best Kept Secret 2017

‘You’re my junkie love / You could have me anytime / Just flutter those come to bed eyes’, hijgt Tom tijdens ‘He The Colossus’. Ze maakten toch altijd mopjes over die geile, ijdele mannen die zich met getuite lippen lieten leiden door hun snikkels? Naar verluidt kwam Hayden tijdens een all-nighter van Four Tet in Londen tot de realisatie dat de mens niets meer (en niets minder) is dan zijn driften. Sindsdien zijn de remmen los. Er wordt nu steevast naar rechts geswipet. 'No getting it right, no getting it wrong / Just getting it on’, tettert het hoge piepstemmetje van Hayden tijdens ‘Get My Bang’.

Is de ironie zó ver doorgeslagen dat Wild Beasts hun grootste nachtmerrie is geworden? Welnee joh! Op het podium staan nog steeds een stel Britse sissies die balanceren op de grens tussen pretentieus en hilarisch. De buitenissige electropop-wolk, ‘Wanderlust’, hult de tent in een aangename artrock-nevel. ‘We’re decadent beyond our means’, herinnert Hayden ons terwijl wij instemmend knikken en nog een nipje van ons biologische, fair trade IPA biertje nemen.