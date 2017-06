Concertreview: Arcade Fire op Best Kept Secret 2017

Aanvankelijk schrokken we na het horen van ‘Everything Now’ - een single van de nieuwe plaat. Arcade Fire had een vunzig hoekje van de popmuziek opgezocht: de Zweedse schlager-disco. Wederom een statement van de band die slechts in statements weet te communiceren.

Toegegeven: zo op het strand aan het idyllische meertje bij de Beekse Bergen zijn we in een innige romance verwikkeld geraakt met die potsierlijke kermis-piano en die verrekte panfluit. Aangenaam hossen, het is mogelijk.