Guns N' Roses: 10 x hoe het vroeger was

1 Los Angeles, 1986. Debuutplaat ‘Appetite for Destruction’ is dan nog niet uit, maar voor een geïmproviseerd straatconcert komen – volgens ex-drummer Steven Adler, niet altijd de helderste van geest – toch al ‘minstens 100.000’ mensen opdagen. ‘Tijdens de eerste song begonnen letterlijk duizenden fans onze richting uit te spuwen. Goedbedoeld, denk ik. In de punkscene waren fluimen een teken van respect. In elk geval: we vonden het niet erg. We spuwden gewoon terug.’

2 Alan Niven, Guns-manager van ’86 tot ’91: ‘Ik ben het meest trots op de vaststelling dat geen van de groepsleden on my watch is gestorven. Wanneer de heroïneverslaving van Slash de pan dreigde uit te swingen, vertelden we hem dat hij een interview had met Guitar Player, zijn lievelingstijdschrift. Er wás geen interview, maar toen hij kwam opdagen, duwden we hem in een taxi en vervolgens op het vliegtuig naar Hawaï, naar een golfresort waar geen dealers rondliepen. Dat soort dingen deden we voortdurend.’

3 Atlanta, 1987. Axl Rose springt tijdens een show van het podium, en slaat in het tumult drie bewakingsagenten, waaronder twee vrouwen. Wanneer de politie hem daarop naar de gevangenis wil afvoeren, vraagt de promotor smekend of de band tenminste nog eerst het concert zou mogen afwerken. De politie gaat akkoord, ‘als Rose zijn schriftelijke excuses aanbiedt.’ Dat doet hij, maar meteen na het ondertekenen zegt hij: ‘Fuck you, vuile rukkers.’ Gevolg: Rose toch naar de cel, aan de microfoon wordt hij vervangen door een roadie, Big Ron. Niven: ‘Ron kon niet zingen, maar had wel de ballen om duizenden boze fans in de ogen te kijken.’

4 Axl Rose nam jarenlang zijn spirituele goeroe mee op tournee, de intussen overleden Sharon Maynard. Als medium was het haar job om negatieve energie en vervuilde aura’s uit de buurt van Axl te houden. De bijnaam die ze van de andere bandleden kreeg: Yoda.