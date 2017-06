'Er was er trouwens eentje jarig, hip hoi van je hela hola hatsikidee: ‘OK Computer’ wordt deze week twintig'

Nee, ook op zijn 48ste begroet Thom Yorke je niet met een bulderend ‘Trek eens aan mijn vinger’. En als hij van de organisatie van Best Kept Secret twee en een half uur krijgt om iets te doen, gebruikt hij die tijd niet voor schuine grappen, een lui carrièreoverzicht of een initiatieles zumba. Neen, hij speelt de liedjes die zich in de loop van de uren aan hem opgedrongen hebben, dat stukje uit de riante backcatalogue waar hij die dag iets stekeligs bij voelt. En Jonny Greenwood? Jonny Greenwood vindt het allemaal prima. Jonny Greenwood woont dan ook nog altijd op een eiland waar slechts sporadisch ferry’s aanleggen met humanoïden aan boord.