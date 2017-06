‘Starry, starry night.’ Het huiveringwekkende, messcherpe keelgeluid doorklieft eerst zorgvuldig ons borstbeen voor het zich nestelt in de hartkamer. ‘Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul...’ James Blake die ‘Vincent’ van Don McLean covert, terwijl u met een koud biertje in de hand en een zonnebril op uw knar aan het pootjebaden bent in het aangrenzende meer. Het leven wordt niet veel beter dan dit, folks. Echt niet.