Concertreview: Soulwax op Best Kept Secret 2017

Achter metershoge indrukwekkende synthesizers en andere raadselachtige apparaten staan de broers ongelooflijk Kraftwerkiaans te doen. ‘Er wordt hier wetenschap bedreven’, vertellen de witte labjassen ons. ‘KracK’ is het startsein van een erotisch bacchanaal en tevens het geluid dat de broek van de dame voor ons maakt als ze voor de gelegenheid twerkend de tent rond stuitert. De broeierige chaos die kort daarop in de periferie van tent twee volgt hebben wij - met gevaar voor eigen leven - puntsgewijs in ons doorweekte en verfrommelde notitieboekje weten te noteren.

Ten eerste: één van de Indiase trommelaars van Junun ft. Shye Ben Tzur & The Rajasthan Express - die andere band waar Jonny Greenwood vandaag in speelde - komt eens buurten en wordt direct door een stel uit de kluiten gewassen Antwerpenaren op de schouders genomen en de tent in gecrowdsurft. Ten tweede: we zien een bezwete knaap - zijn blote mannen bibs hangt uit zijn broek - in één van de metalen palen van de tent klimmen en vervolgens, met de ijzeren paal tussen zijn vleeskussens, naar beneden glijden. Een inventieve, doch allerminst hygiënische manier om de verkoeling op te zoeken, als u het ons vraagt. Ten derde: we zien twee corpulente studenten eerst melig, daarna met toenemende ernst ritmisch hun pilspenzen tegen elkaar wrijven.