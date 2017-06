4 nieuwe namen voor Leffingeleuren, waaronder The Black Heart Rebellion en TheColorGrey

Als u dacht dat de affiche van Leffingeleuren niet veel beter kon worden dan ze al was, slaat u de strandbal mis. De organisatie van het muziekfestival aan de kust doet er nog een schepje bovenop in de vorm van TheColorGrey, The Black Heart Rebellion, Black Flower en Cairo Liberation Front. Eerder werden al onder andere Roméo Elvis, J. Bernardt, Absynthe Minded en 65daysofstatic aan de line-up toegevoegd. U kan de zeelucht al bijna ruiken.