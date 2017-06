Concertreview: Pura Vida op Couleur Café 2017

Na al die jaren op de terreinen van Thurn & Taxis - gelegen aan de andere kant van het kanaal tussen de Molenbeek-côté en de Laken-wijk - beginnen de mensen van Couleur Café vanaf vandaag alles te noteren in een nieuw schriftje. Een nieuwe start in een prachtige nieuwe omgeving, in de schaduw van het Atomium.

Een paar van de andere gebouwen in de nabije omtrek heten Pales 12, Heizelpaleis en Koning Boudewijnstadion. Waar zich nu Kinepolis bevindt, lag vroeger het Meli-park: Iemand heeft er in 1975 een paar halsbandparkieten losgelaten: de invasieve exoot kweekt sindsdien als konijnen in Australië.



De laatste weg die naar het nieuwe Couleur Café-terrein leidt is de Eeuwfeestlaan. Maakt u zich overigens geen zorgen om de bomen hier in het Ossegempark: de kastanjelaars, de esdoorns, de beuken en de cirkelvormig getrimde paarse beukenhagen hebben afgelopen week voldoende water gekregen. Wat een plek, hier eigenlijk. ’t was hier tussen de bomen al bosje schemer terwijl de zon nog scheen, en nu branden al die sfeerlichten in de bomen nog feller.



Bij het aanschuiven voor drankbonnen raakten wij aan de praat met een Nederlands koppel: die speciaal voor Dubioza Kolektiv waren gekomen, en hun favoriete groep had toch niet afgebeld, zeker. Wij zijn beleefd gebleven, en hebben niet gemeld wat wij van het kollektief uit de federatieve republiek Bosnë-Herzegovina vinden. Toen we Dubioza op Youtube aanklikten, hoorden wij zo’n klerezooi dat herinneringen aan concerten van De Boerenzonen Op Speed en Dropkick Murphys als culturele hoogtepunten begonnen te zoemen.

Wij eigenlijk gewoon blij, want de Oost-Vlaamse reggaegroep Pura Vida mocht door het forfait van de Bosniërs naar het grotere podium van de Green Stage doorschuiven. Die Green Stage is eigenlijk het Groentheater, een plek even feeëriek als het podium van het Rivierenhof. Wij hebben hier een tiental jaar gelden The Hickey Underworld en Front 242 hgezien tijdens Bruksellive,

De blanke rastaman Bregt De Boever en zijn groep Pura Vida zagen we een paar weken geleden nog met (of gewoon naast ) Lee 'Scratch' Perry optreden. De Boever heeft in Maria-Aalter een Lost Ark-studio gebouwd naar het evenbeeld van Perry’s Black Ark in Kingston, en reggae-legenden als Max Romeo, Congo Ashanti Roy (én Lee Perry zelf) hebben er al platen opgenomen.

Pura Vida is vandaag de ideale Couleur Café-aperitief. Als begeleidingsband van Perry kronkelen ze veel richtingen uit, als ze in hun eigen kracht gaan staan lijkt het allemaal zoveel vlotter en makkelijker te gaan. Openen doen ze met een lied over Babylon. Een Kraftwerk-wagonnetje wordt aan hun reggae-trein gehaakt, een sax wordt erin afgezonderd. Als De Boever vanachter zijn trommel gewoon 'How you feelin' zegt, geloof ik 'm al. Een liedje over het afschaffen van eerste en tweede klasse - absoluut! - skankt heerlijk weg. Zonder dat wij er erg hebben schakelen de heren naar de ska-versnelling, zit een song vol bescheiden dubgaten, komt een toaster langs die zijn vak kent, is er een meditatief moment bij dat niet stoort, en wordt afsluiter 'It's All Over Now' gedragen door een zeer mooie Afrikaanse gitaar. Mooi!



Nog één détail: schrijven doen wij dit stukje in het Amerikaans Theater, dat op Couleur Café drie dagen dienst doet als persruimte. De gebroeders Verreth namen hier een historische ‘Pak De Poen Show’ op. Geen idee waar precies, maar The Rolling Stones zijn hier ooit geïnterviewd door Nonkel Bob en Tante Terry. Zo legendarisch gaat het dit weekend naar alle waarschijnlijkheid in dit stukje Rand van Brussel niet worden, maar Roméo Elvis, The Roots, Lianne La Havas, Toots & The Maytals, Coely, Loyle Carner, Damian Marley en andere Alpha Blondy's mogen uiteraard altijd proberen.