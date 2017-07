Festivalitis Cactusfestival 2016: De sfeer zat er goed tijdens de eerste dag (15 foto's)

Aan gezellige festivalletjes geen gebrek dezer dagen. In het verre Limburg waant u zich in de Caraïben op Afro Latino, terwijl in Luik Les Ardentes zijn voorlaatste dag ingaat. Wij stuurden onze fotografe echter naar Brugge, waar gisteren onder meer Wilco en Black Box Revelation hun kunstjes vertoonden. Aan sfeer zal het alvast niet mankeren, zo blijkt uit deze fotospecial.11