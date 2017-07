Cactusfestival 2017 door de ogen van Millionaire (fotodagboek)

Festivalitis Genk On Stage door de ogen van The Hickey Underworld (fotodagboek)

'Jaja, maar hoe beleven de artiesten Genk On Stage?' vraagt u zich af? Onze vrienden van The Hickey Underworld, winnaars van Humo's Rock Rally 2006 lichten een tipje van de sluier: zij maakten een fotoverslag van hun passage op Genk On Stage. Van de backstage naar de festivalstage in verrassend verhalende beelden.1