Festivalitis 25 nieuwe namen voor Dour, waaronder Millionaire, Robbing Millions en It It Anita

Het pad van het teruggekeerde Millionaire is deze zomer bezaaid met een zwik optredens en Tim Vanhamel & co trekken ook de taalgrens over richting Dour. Het gelijknamige festival loste maar liefst 25 nieuwe namen, waaronder een pak van Belgische makelij. De 24 andere artiesten vindt u hieronder. S'il vous plaît!5