Dour 2017 dag 1: TeringTyfusTelex

We gingen eens buurten bij een bekende uit het taalgebied, Binkbeats. *** Frank Wienk - zo staat het in z’n paspoort - had voor zijn set nog even de plaatselijke kringloopwinkel beroofd. Frank bedrijft ‘slagwerk’ in de ruimste zin van het woord., een ‘instrumentenorgie’ in de smalste. *** Een paar jaar geleden trommelde hij bij Eefje de Visser en Kyteman. *** In de Jupiler stond hij met een zorgvuldig gekapte hipsterbaard rond de kin een flink eind weg te avantgarden. *** Hij had een knutselhoek gebouwd van porseleinen bordjes, kartonnen dozen, antieke xylofonen en muffe analoge synthesizers. *** Als J Dilla of Aphex Twin een akoestische set zou spelen, zag het er zo uit. *** U kunt het als een uit de klauwen gelopen bartruc beschouwen, maar persoonlijk loeren we nog altijd liever naar een zwetende, gepassioneerde vent, die met de nodige tender, love and care tegen een kartonnen doos slaat, dan naar een laptop DJ die apathisch door zijn Serato heen scrolt. *** De mogelijkheden waren eindeloos, de tijd echter niet. *** Op naar Throes + The Shine. In feite twee bands die toevallig tegelijk op hetzelfde podium waren beland. Throes komt uit Porto. The Shine komt uit Luanda. De eersten verkochten rock ‘n’ roll, de laatsten blaften opgefokte kuduro. *** Met z’n vieren gingen ze flink tekeer met een staafmixer: Rockuduro, noemden ze de cocktail. Het smaakte een beetje als het brouwsel van Tshegue, een Congolese-Franse bandje. *** Enfin, de twee hitsige Angolese brulboeien waren immer in dubio: op het podium of voor het podium dansen? *** De Portugese collega’s vulden hier en daar de gaatjes met scheutjes post-punk en smerige rauwdauw-rock. Rafelrandjes zijn altijd welkom! *** Aan de overkant hoorden we Caballero blaffen: ‘Bruxelles c'est le Queensbridge, on veut attraper l'or comme au quidditch’. Zijn kriebelbaard zwalkte en deinde brutaal. *** Brussels trots, Caballero & JeanJass, zouden eigenlijk op mainstage moeten staan, concludeerden we na amper een halve minuut. Na pakweg tien seconden al een sitdown op poten zetten én iedereen meekrijgen, verdient lof, een universitair diploma ‘Volksmenner’ én een koninklijke onderscheiding. *** Ook Roméo Elvis kwam in zijn oranje trainingspakje een kijkje wagen. *** Dour was van Brussel en ‘Bruxelles Arrive’ was het officiële volkslied. *** Even terug naar die tekst: precies een jaar zagen wij Queensbridge finest, Mobb Deep. Prodigy (R.I.P) en Havoc waren op een telepathische manier met elkaar verbonden - met souplesse de in Hennessy verzopen, agressieve, fatalistische poëzie verkondigen die ze als negentienjarige jongetjes op verfrommelde papiertjes hadden gekrabbeld. We betwijfelen of ze Mobb Deep als inspiratiebron beschouwen. Fatalistisch waren Caba en Jean allerminst, maar telepathisch verbonden? Zeer zeker. *** De grootste inspiratiebron van Vald? Raymond Devos, meent hij zelf. De line: ‘J'suis comme, j'suis comme paralysé / Le sperme s'consomme comme chewing-gum’, deed een nauwelijks te bedwingen proestlach opborrelen, die zich - vergezeld van een halve slok bier - door onze neusgaten naar buiten worstelde. *** Damso deed de Vulcan-groet en zette een heuse volksverhuizing op gang. Hij kwam in vrede, maar sloot af in chaos. Zijn sussende, warme stem doorboorde de basgolven, die ooit door Soulja Boy werden ontdekt in de gratis versie van FruityLoops. *** De monden van een rij kerels, die in het gras hun joints aan het perfectioneren waren, krulden opgewekt omhoog en de palen van de tent verderop werden versierd door trosjes halfnaakte mensen *** Benieuwd naar het verslag over het gevecht tussen M.I.A. en het geluid? Dat kunt u elders op deze site nalezen. Spoiler alert: het was niet al te fraai. *** Terwijl Toddla T & MC DRS ongefilterde Britse ragga, grime en garage de Jupiler in vuurden bleven de gevleugelde woorden van Caballero & JeanJass door ons hoofd spoken: ‘Non, non ce n'est pas fini’. *** Vandaag stond in het teken van Brusselse hophop. BXL kwam, zag en overwon.