Dour 2017 Dag 2: TyfusTeringTelex

Toen voormalig Odd Future-erelid, Earl Sweatshirt, hoorde dat hij het podium moest delen met de mannen van Bruxelles Arrive, heeft hij uit eerbied maar zijn hele tour afgezegd. Begrijpelijk. *** De redder in nood: Coely! *** De Y in haar naam is een goedgevuld cocktailglas waar we met genoegen zuinige slokjes van nemen. *** Ze had DVTCH NORRIS en Delv!s mee. *** Het is deze zomer al de zesde keer dat we haar ‘Don’t hold me back, I’m coming!’ horen zingen. Het verveelt nooit. *** Wie ook niet stoppen was? Lee Fields. De beste man is een vleesgeworden B-side van James Brown, maar dan met de warmte van Bobby Womack en de pijn van Otis Redding. *** Lee heeft die rasp in zijn stem dubbel en dwars verdiend. Hij verkoopt zijn soul al meer dan veertig jaar met een pikzwarte fro op zijn knar en een blauw glitterpak. *** Zijn ‘Expressions’ speelden zo strak als een atoomklok. ‘Work to do. I’ve got work to do, for me and you.’ Het kwam volledig gemixt en gemasterd uit z’n strot, maar herinnerde ons ook aan het feit dat we weer door moesten.*** Even loeren in de Labo. Het Franse techneuten duo Agar Agar stond druk te Kraftwerken, speels aan elkaar te trekken en luidt door de micro te tetteren. *** Leuk, maar niet zo leuk als Kate Tempest en Sevdaliza - twee prachtige vrouwen die ons hart hebben gestolen en daarom een uitgebreidere bespreking verdienen. *** Dat gevoel werd gedeeld door Paul ‘St. Paul’ Janeway. ‘Reckless love has made me cold / Worn down just like shoes’, schalde hij terwijl zijn rechterschoen richting het drumstel van ‘zijn’ Broken Bones vloog. *** Tijdens ‘Broken Bones & Pocket Change’ lag de man in een plasje van zijn eigen zweet en tranen te rollebollen. Zijn ronde hoofd stond op knappen. Zijn stem: zo scherp als een mes. Zijn pak: zo rood als zijn gebroken hart. *** In de Labo was het aan Palmistry, ‘de zingende dj’. Hoewel Palmistry bewees dat mannen wel degelijk kunnen multitasken, zijn we toch tot de conclusie gekomen dat u zelf vastketenen aan een grote dj-tafel een bijzonder geestdodende ervaring is voor de toeschouwer. Om over de muziek nog maar te zwijgen: Dancehall aangelengd met zoveel water dat het net zo goed Deep House had kunnen zijn. Bel de H&M! Ze kunnen een nieuwe artiest toevoegen aan de playlist. *** In de Caverne maakte Temples boswandelingen met een grimmige ondertoon. Psychedelica, zoals het in de seventies bedreven, werd gebracht door zachtaardige Britse snuiters. ‘How do you say it? Dæluh?’ *** Een terloopse observatie: In de linkerhoek voor in de tent werd een jongeman - de knaap stond achteloos zijn blaas te legen tegen het tentzeil - door twee bewakers op zijn schouder getikt. *** ‘Wel zo even je handen wassen, he!’ ‘Ik zal het meteen doen, meneer.’ *** Het was gelogen want de knaap rende direct naar de Jupiler. Daar stonden namelijk Kaaris & Kalash Criminel te blaffen. *** Zij maken muziek die u opzet als u van plan bent om een bank te beroven of een carrière als illegale kooivechter ambieert. *** Twee lessen: echte gangsterrap komt uit Frankrijk en u telt niet mee als rapper als er niet twintig homies achter u op het podium hun Snapchat stories aan het volschieten zijn. *** Wax Tailor aan de overkant pakte het rustiger aan: in plaats van bivakmutsen, bedreven zijn hiphop met samples, violen en een dwarsfluit. *** NAO kleurde met wonky London soul, die voor het gemak het label Future R&B opgeplakt krijgt. Zullen we trouwens het bijvoeglijk voornaamwoord ‘Future’ laten vallen, aangezien haast niemand meer ‘oude R&B’ maakt? The future is now! *** Een deceptie in de Jupiler: French Montana rapte niet in het Frans. Hij rapte niet eens zijn eigen nummers. We hoorden ‘We dem Boyz’ van Wiz Khalifa, ‘CoCo’ van O.T. Genesis, een hele hoop Rick Ross en zelfs ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana. *** Stinken deden we zeker, maar dat hoort bij Dour. Dat is de charme van Dour. *** Tijd om terug de tent in de kruipen. Have fun bij Gucci Mane! Toedels.