24 nieuwe namen voor Dour, waaronder Chemical Brothers en Action Bronson

Deze nozems komen maar wat graag uw vijfdaagse campingvakantie opvrolijken!

In de categorie 'hiphop': Action Bronson, Denzel Curry, Mick Jenkins en de fabuleuze Princess Nokia

In de categorie 'Elektrisch': Pan-Pot, Modeselektor dj set, Recondite, Rødhåd, Daphni, Mount Kimbie, Floating Points, Fatima Yamaha, Cashmere Cat, Polo&Pan en Talaboman

In de categorie 'Ook elektrisch maar dan met gitaren': Thee Oh Sees, Ministry, Mogwai, Shame, Zeal and Ardor, Parcels én Dead Cross (een band samengesteld door Mike Patton van Faith No More en de drummer van Slayer, Dave Lombardo)

In de categorie 'Reggae, begot!': Protoje & The Indiggnation

In de categorie 'Right Here, Right Now': The Chemical Brothers!

Eerder werden ook al Mura Masa, Tyler, The Creator, alt-J en Paul Kalkbrenner toegevoegd aan de affiche.

