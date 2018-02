Cactusfestival lost nieuwe namen

Goed nieuws voor alle muziekliefhebbers, want de organisatie van Cactus Festival heeft zojuist een resem nieuwe namen voor haar jaarlijks festival aan het Minnewaterpark in Brugge bekendgemaakt! Zo kunt u op zaterdag 14 juli niemand minder dan Emeli Sandé en Sampha verwachten. Ook Charlotte Gainsbourg en Merril Garbus, samen met haar band 'Tune-Yards', komen die dag langs. Op 15 juli vervolledigen Goldfrapp en Slowdive de line-up. Eerder bevestigden al volgende namen: Nils Frahm, Triggerfinger, Mogwai, Arsenal, Intergalactic Lovers en Strand of Oaks.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Cactusfestival.