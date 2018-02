STUFF. gaat feestjes organiseren in Antwerpen, Brussel en Gent

De experimentele electronicaband STUFF., die vorig jaar het succesvolle album 'Old Dreams, New Planets' uitbracht, gaat drie eventavonden in Antwerpen, Brussel en Gent organiseren. Met hun gloednieuwe concept 'STUFF. invites' nodigen ze een breed arsenaal van elektronische producers en muzikanten uit die live shows en dj-sets zullen spelen in de drie steden. Noteert u alvast in uw agenda dat op STUFF. op woensdag 9 mei (de dag voor voor hemelvaart, u kunt dus lekker uitslapen) een invites organiseert in de Brusselse 'Fuse' met een live show (primeur in de Fuse!) van de Britse electromuzikant Clark (Warp Records). In de tweede room, die verzorgd wordt door Lefto, zullen Alia, FatooSan, Lexis en STUFF. zelf te bewonderen zijn. Op 12 mei trekt STUFF. invites naar de Antwerpse zaal 'De Studio' met Belgische hiphoprevelatie Faisal, die een strictly hiphop set brengt, de Britse breakbeatlegende Om Unit en de Duitse Alex Barck. Op 19 mei tenslotte gaat 'STUFF. invites' door in de Gentse vooruit met de Britse Iglooghost, de producer van Flying Lotus' label Brainfeeder, het Belgische funksion-duo GeRoeZeMoeS en STUFF. zelf.