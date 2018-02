Muziekliefhebbers aller lande! Verenig u deze zomer, want de organisatie van Cactusfestival heeft zonet weer drie nieuwe namen gelost voor haar jaarlijkse festival in het Minnewaterpark in Brugge. Zo vervolledigen Suuns, Ryley Walker & Band en The Mystery Lights de line-up voor zondag 15 juli. Eerder bevestigden al Nils Frahm, Mogwai, Slowdive, Goldfrapp en Strand Of Oaks hun komst naar het festival deze zomer.