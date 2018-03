Festivalblog: Ibeyi, Masego en meer nieuwe namen voor Couleur Café

Humo houdt u in deze blog op de hoogte van de laatste geruchten, bevestigingen en nieuwtjes over de festivals.

1 maart -

Vijf nieuwe namen voor Couleur Café

Vanavond staan de zusjes van Ibeyi in een uitverkocht AB, maar deze zomer krijgt u een herkansing in Brussel op de vrijdagavond van Couleur Café. Ook vandaag bevestigd zijn Togo All Stars, Leon Bridges, Sidiki Diabaté en Masego. Verder werd ons gevraagd, en dat doen we graag, om melding te maken van de terugkeer van de fameuze 'grill zone' op de camping, waar het meegebrachte vlees van kampeerders door experts ter plekke wordt gegrild en een gratis buffet van gegrilde groenten beschikbaar is. Eigen biertjes meenemen mag ook. Combitickets inclusief camping zijn er vanaf 99 euro. Meer hier.

28 februari -

25 nieuwe namen voor Dour, waaronder Selah Sue en Son Lux

Beginnen doen we met landgenote Selah Sue, die dit jaar samen met een akoestisch orkest ‘La Petite Maison dans la Prairie’ zal optreden. In diezelfde tent, die volledig in het teken van indierock staat, komen ook Son Lux, Agoria, Flavien Berger, Pépite ,Agar Agar, Dj Tennis en ULYSSE langs. Verder is er opnieuw plaats voor opkomend Belgisch talent; zo komen run SOFA, Blu Samu en Hong Kong Dong een bezoekje brengen aan het festival.

Ook op het menu Loud, Moscoman, Young Marco, Altin Gün en electrorevelaties Folamour, Shigeto en Kornél Kovács. En tot slot een hoopje aanstormend Brits talent. Zo moeten Preditah, Gaïka, scarlxrd, Rex Orange Country, Vels Trio en Ezra Collective jouw komst naar het jaarlijkse modderfestijn in Dour opvrolijken!