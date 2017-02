Pukkelpop lost karrenvracht nieuwe namen!

Pukkelpop -opperhoofd Chokri Mahassine is in een gulle bui en dropt zomaar even een tourbuslading nieuwe namen voor Limburgs finest . Het beste tuinfeest van Kiewit en omstreken biedt opnieuw een muzikale mix waarmee elke festivalganger aan zijn trekken komt. Er wordt in de nabije toekomst nog meer lekkers op u afgevuurd, maar hier bent u ongetwijfeld al even zoet mee. James? De zomer, graag!

Donderdag:

Ben Klock, Chance The Rapper, Cypress Hill, Dave Clarke, Denzel Curry, Editors, Gerd Janson b2b Prins Thomas, Intergalactic Lovers, Interpol, Joy Orbison, Kollektiv Turmstrasse, Mac DeMarco, Moderat live, Petit Biscuit, PJ Harvey, Sigala live, Sigma live, The Naked & Famous, The xx, Tornado Wallace, Vince Staples, Watsky

Vrijdag:

Bastille, Bjarki live, Black Lips, Boys Noize live, Clean Bandit, Dan Shake, Elbow, Fakear live, George Ezra, Julia Jacklin, London Grammar, Macky Gee, Mefjus feat. Maksim MC, Mind Against, Mount Kimbie, Mr Oizo, Oh Wonder, Oliver Heldens, Palace, Parov Stelar, Perfume Genius, RØDHÅD, Sevn Alias, The Flaming Lips, Tove Lo, What So Not

Zaterdag:

At The Drive In, BADBADNOTGOOD, Bakermat live, Band Of Horses, Ben UFO, Billy Talent, Car Seat Headrest, Cashmere Cat, Dub Fx, Flume, Fritz Kalkbrenner, Migos, Moose Blood, Mumford & Sons, Paul Kalkbrenner BTTF, Rise Against, Shame, The Pretty Reckless

Meer info & tickets: www.pukkelpop.be